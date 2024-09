Vuoi evitare le interruzioni e innovare più velocemente? È possibile fare entrambe le cose quando i team di sviluppo utilizzano pratiche DevSecOps agili e moderne, consegnando le applicazioni attraverso una pipeline automatizzata e integrata, il backbone del flusso di valore. DevOps for IBM®Z per il portafoglio di cloud ibrido offre funzionalità e best practice per velocizzare la consegna delle soluzioni cloud ibride, massimizzando la qualità e minimizzando i rischi.

Le organizzazioni più efficaci integrano le applicazioni IBM® z/OS con quelle cloud-native, utilizzando IBM Z come un'altra piattaforma a disposizione. Questo approccio consente ai team di utilizzare un'unica pipeline per orchestrare lo sviluppo, l'integrazione e l'implementazione di un'applicazione, su più piattaforme e ambienti di destinazione e con le giuste regole di sicurezza.