IBM Engineering Workflow Management funge da collegamento critico tra il lavoro richiesto e il lavoro consegnato consentendo ai team di gestire piani, attività e stato del progetto. Offre la flessibilità necessaria per adattarsi a qualsiasi processo, in modo che le aziende possano adottare cicli di rilascio più rapidi e gestire le dipendenze in progetti di sviluppo sia piccoli sia complessi. Questa soluzione, disponibile on-premise e nel cloud, offre software server senza costi aggiuntivi e prezzi flessibili.

Workflow Management è disponibile anche nella soluzione IBM Engineering Lifecycle Management come parte di un set perfettamente integrato di offerte: IBM Engineering Workflow Management, IBM Engineering Test Management e IBM Engineering Requirements Management DOORS Next.