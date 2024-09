Il successo delle precedenti implementazioni IBM di Swedbank ha spinto il Mainframe Development Team a scegliere per la successiva fase di modernizzazione la soluzione IBM Developer for z/OS (IDzEE).

IDzEE è un set completo di strumenti per la creazione, l'implementazione e la manutenzione di applicazioni hybrid cloud su z/OS. La soluzione è sostenuta da una toolchain DevOps che supporta lo sviluppo parallelo in una pipeline di integrazione e distribuzione continue.

Le funzioni integrate che IDzEE offre consentono una maggiore produttività degli sviluppatori, un'analisi olistica e una riduzione del time to value. La sua intuitiva interfaccia grafica rende la navigazione nel codice infinitamente più facile grazie alla semantica, ai filtri, alla ricerca e ai diagrammi di flusso dei dati. La soluzione offre inoltre opzioni di editor ISPF e IDE (Integrated Development Environment), in modo che gli sviluppatori possano utilizzare il loro stile di modifica preferito quando creano un codice complesso.

Il debugger interattivo e completamente integrato in IDzEE aiuta gli sviluppatori a migliorare i propri workflow offrendo loro la possibilità di testare, testare, monitorare e controllare l'esecuzione del programma. Le applicazioni possono essere eseguite in fasi e messe in pausa quando necessario per l'ispezione o la modifica.

I report di code coverage consentono di individuare le lacune nei test e di conoscere meglio l'impatto delle modifiche sul resto dell'applicazione. Come ulteriore vantaggio, gli strumenti moderni offrono un'analisi rapida del codice mainframe maturo e criptico. Questo include la visualizzazione dell'impatto di una modifica e l'individuazione del codice morto. Queste funzionalità di analisi rapide e complete supportano una distribuzione più rapida e di qualità superiore rispetto alle nuove funzioni applicative.

Queste funzionalità sono fondamentali per aiutare la banca a raggiungere i suoi obiettivi, secondo Rajesh Murugan, Software Engineer di Swedbank. "IDzEE è un attore fondamentale nei nostri sforzi di modernizzazione. È la base per tutte le nostre capacità di sviluppo, strumenti analitici e plug-in esterni. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è accessibile in un unico posto", afferma Rajesh Murugan."

Il team di IBM Lab ha fornito a Swedbank supporto remoto per garantire il successo dell'implementazione di IDzEE. "IBM ha creato un canale di supporto digitale per consentirci di comunicare e porre domande. Ciò è stato particolarmente utile durante la configurazione perché non conoscevamo appieno il prodotto", afferma Tadas Janionis.

Il Mainframe Development Platform Team ha inoltre tenuto riunioni bisettimanali con i sostenitori di IBM dedicati per discutere delle questioni in corso. Durante uno di questi incontri, IBM ha aiutato Swedbank a progettare un programma in cui i consulenti interni sono stati selezionati per aiutare a implementare la soluzione per i loro team.

Il programma IDzEE Champions ha contribuito ad aumentare l'adozione in tutta la comunità di sviluppatori di Swedbank. "Alcuni sviluppatori mainframe non sono molto aperti al cambiamento. Il programma IDzEE Champions ci ha aiutato a rompere il ghiaccio con ogni team e a ridurre l'attrito durante l'implementazione. Questa è stata anche una delle best practice che abbiamo ricevuto da IBM. Ci ha aiutato a implementare l'IDzEE in modo decisamente migliore", afferma Girish Wani.

Swedbank ha avviato il programma con due IDzEE Champions e ha distribuito la soluzione a circa 30 sviluppatori. Dopo aver ricevuto un feedback estremamente positivo, sono stati selezionati dei campioni per ogni team e la banca è stata in grado di diffondere IDzEE al resto della comunità.