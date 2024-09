Accelera la trasformazione digitale con la modernizzazione

“Il time-to-market è fondamentale per competere con i concorrenti nel settore digital e per soddisfare le aspettative dei clienti. Quello che abbiamo fatto dimostra che con strumenti DevOps come ADDI, il mainframe può essere veloce al pari degli ambienti distribuiti nel lungo periodo.” — Gary Lesage, Product Owner, Sun Life Financial