Che cos'è IBM Data Virtualization Manager for z/OS?

IBM® Data Virtualization Manager for z/OS offre visualizzazioni virtuali e integrate dei dati che si trovano su IBM Z. Consente agli utenti e alle applicazioni di avere accesso in lettura e scrittura ai dati di IBM Z esistenti, senza dover spostare, replicare o trasformare i dati.

Data Virtualization Manager for z/OS facilita l'integrazione di strutture di dati progettate in modo indipendente, consentendone l'uso congiunto e comportando costi di elaborazione aggiuntivi minimi. I tradizionali approcci allo spostamento di dati possono influire negativamente sull'opportunità di trarre beneficio dai dati stessi dove e quando sono necessari. Sbloccando i dati IBM Z usando le API più diffuse come SQL, Data Virtualization Manager for z/OS, puoi risparmiare tempo e denaro.



Un connettore PrestoDB fornisce a IBM® watsonx.data accesso immediato ai set di dati IBM Z attraverso IBM DVM for z/OS. Watsonx.data è uno storage dei dati aperto, ibrido e governato che consente di scalare i workload AI per tutti i dati, ovunque.