Lesage cita due progetti come esempio. Nel primo, è stato chiesto a lui e al suo team come le applicazioni mainframe dell'azienda avrebbero dovuto essere modificate nel caso raro (ma non impossibile) in cui i tassi di interesse fossero scesi a zero o addirittura diventati negativi. "I nostri sviluppatori hanno utilizzato ADDI per trovare connessioni complesse tra una varietà di applicazioni di investimento e assicurative", afferma Lesage. "Abbiamo impiegato il 50% di tempo in meno rispetto a una ricerca del codice riga per riga".

Il secondo esempio, più comune, riguardava una modifica al compilatore COBOL collegata a oltre 100 programmi in esecuzione sui sistemi IBM zSystems. "Oltre a identificare i collegamenti nel codice, gli sviluppatori dovevano sapere se le modifiche rispettavano le restrizioni basate sulle regole di COBOL. L'utilizzo di ADDI ci ha permesso di ridurre i tempi di analisi del 35%".

Un altro vantaggio dell'utilizzo di ADDI è la possibilità di comprendere l'uso e le dipendenze all'interno delle informazioni del JCL e del batch scheduler. "In passato, nessuno dei nostri sviluppatori era in grado di generare grafici dei lavori", osserva. "Il fatto di poter inserire le nostre informazioni di programmazione in ADDI e generare grafici è stata una novità assoluta. Ha contribuito al miglioramento generale dell'efficienza del nostro team".

Nel quadro strategico generale, l'adozione di ADDI da parte di Sun Life rappresenta un passo importante nel percorso di modernizzazione del mainframe dell'azienda e nella trasformazione dei suoi processi di sviluppo attraverso le pratiche DevOps. Per Lesage, l'impatto maggiore dell'automazione dell'application discovery è il tempo necessario per portare le nuove funzionalità digitali nelle mani dei clienti. "Il time-to-market è fondamentale per competere con i concorrenti nel settore digital e per soddisfare le aspettative dei clienti", spiega Lesage. "Quello che abbiamo fatto dimostra che con strumenti DevOps come ADDI, il mainframe può essere veloce al pari degli ambienti distribuiti. Siamo in grado di adattarci a ciò che sta arrivando, fornire ai clienti una buona esperienza digitale senza dover abbandonare il mainframe per farlo".

Oltre a cambiare il modo in cui viene effettuato lo sviluppo di app presso Sun Life, gli strumenti DevOps per mainframe come ADDI stanno iniziando a cambiare anche la mentalità. Gli sviluppatori, ad esempio, sono entusiasti delle funzionalità visive di ADDI. Lesage osserva che "ci sta aiutando a raggiungere il punto in cui non abbiamo più paura delle sfide della forza lavoro".

Ma, aggiunge, forse il cambiamento più profondo causato dall'ADDI riguarda il modo in cui i dirigenti vedono i mainframe nell'equazione della trasformazione digitale. "I nostri dirigenti riconoscono l'importanza di modernizzare i nostri mainframe per via di quanto abbiamo investito in essi, per la loro sicurezza e perché sono collegati alla nostra Strategia cloud", spiega Lesage. "Vediamo che strumenti come ADDI cambiano la nostra conversazione sui mainframe e li rendono parte integrante dei nostri strumenti per il futuro".