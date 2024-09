Scegli gli strumenti e le licenze più adatti alla tua azienda. IBM Developer for z/OS include IBM z/OS Debugger ed è concesso in licenza dall'utente.

Hai bisogno di altro? Aggiungi Microsoft VS Code o Red Hat CodeReady Workspaces come opzioni IDE, IBM Dependency Based Build e debug 3270 in IBM Developer for z/OS Enterprise Edition, con licenza Value Unit. Oppure, per un set di strumenti completo che include Problem Determination Tools, acquista IBM Application Delivery Foundation for z/OS.