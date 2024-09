Per supportare meglio la sua vasta community di sviluppatori interni (che include 1700 installazioni di IDz e poco meno di 1000 sviluppatori mainframe attivi con almeno 500 utenti univoci ogni giorno) e per garantire una piattaforma di sviluppo IBM Z stabile e affidabile, Danske Bank ha effettuato l'upgrade a IBM Application Delivery Foundation for z/OS (ADFz).

Basato su un modello di distribuzione continua, ADFz offre miglioramenti incrementali durante tutto l'anno. Il set completo di strumenti di base in ADFz è progettato per incrementare l'efficienza nella creazione e nel mantenimento di applicazioni per ambienti IBM z/OS e include IBM Developer for z/OS, IBM Debug for z/OS, IBM Fault Analyzer for z/OS, IBM File Manager for z/OS e IBM Application Performance Analyzer for z/OS.

"L'aspetto positivo di queste soluzioni IBM è che quasi tutto ciò di cui abbiamo bisogno per distribuire rapidamente il software si trova in un'unica interfaccia," afferma Jensen. "Ora siamo in grado di gestire l'intero ciclo di vita del software IBM Z in un ambiente user-friendly rapidamente accessibile anche agli sviluppatori che non conoscono IBM Z. Ciò promuove una maggiore velocità ed efficienza e aiuta a colmare il divario tra lo sviluppo per z/OS e per altre piattaforme."

Danske Bank ha sviluppato il proprio strumento di test unitario e di integrarlo nell'ambiente IBM Developer for z/OS, consentendo un flusso continuo dallo sviluppo ai casi di test, ai test unitari, all'aggiunta della logica aziendale e, infine, alla transizione in produzione.

"L'intero processo di analisi e debug è più rapido e intuitivo in IBM Developer for z/OS, grazie al facile accesso ai nuovi strumenti che abbiamo sviluppato", racconta Jensen. "Il nostro strumento 'Application Diagnostic Systems' utilizza API Fault Analyser per estrarre i dump di sistema dal mainframe, e aprirli direttamente nell'IDE per vedere lo stato attuale e la cronologia del programma in produzione, per verificare le criticità e, se possibile, per apportare modifiche e aggiungere commenti per segnalare eventuali problemi."

Schade aggiunge: "Continuiamo a lavorare a stretto contatto con i laboratori IBM, per ispirarli a incorporare le nostre funzionalità sviluppate internamente negli strumenti IBM. È un ottimo rapporto bilaterale e apprezziamo la collaborazione."

Mentre le transazioni principali e le informazioni sui clienti risiedono sulla piattaforma IBM Z, i servizi front-end spesso si trovano su altre piattaforme. Offrendo ambienti grafici simili per gestire lo sviluppo e i test su entrambi i lati, Danske Bank sta contribuendo a ridurre i potenziali ostacoli alla collaborazione.

"Abbiamo anche migrato il codice COBOL e PL/1 dai nostri vecchi repository in IBM Engineering Workflow Management", commenta Jensen. "Questo rende più semplice attirare una nuova generazione di sviluppatori che lavorino con funzionalità collaudate, senza lo shock culturale di lavorare su schermi verdi! È tutto molto intuitivo da usare."

Schade aggiunge: "Sono davvero orgoglioso del punto in cui ci troviamo. Tutti gli elementi sul mainframe che possono essere integrati in IDz sono facilmente disponibili. Abbiamo adottato o adattato anche alcuni dei processi degli strumenti IBM per accelerare il processo di sviluppo. Con IDz, i nostri sviluppatori mainframe possono arrivare davvero lontano con pochi clic.”

Gli strumenti all'interno di ADFz svolgono un ruolo chiave nel mantenere il panorama IBM Z sempre in modo ottimale, come spiega Jensen: "Utilizziamo gli strumenti IBM per monitorare le prestazioni e la disponibilità di tutto, dai sistemi CICS back-end fino agli scenari di sviluppo. L'individuazione delle dipendenze semplifica la conformità. Osservando lo spazio distribuito, disponiamo di diversi strumenti CI/CD e di oltre un migliaio di pipeline e configurazioni diverse che potrebbero dover essere modificate per rimanere conformi. L'adozione di un unico modo di lavorare può essere restrittiva in un certo senso, ma offre svariati vantaggi in termini di conformità e controllo.