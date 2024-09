Per il debug con la classica interfaccia utente 3270, utilizza IBM Debug for z/OS o IBM Developer for z/OS Enterprise Edition.

Il debug visuale, disponibile con IBM Developer for z/OS, IBM Developer for z/OS Enterprise Edition o IBM Wazi Developer, offre una visione grafica del flusso di esecuzione del programma, incluso il percorso di esecuzione corrente, oltre a funzioni come l'impostazione dei punti di interruzione dall'editor di origine. È un'estensione del debug di base di Eclipse IDE, offerto con IBM Debug for z/OS.