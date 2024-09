Un server per applicazioni fornisce un ambiente per ospitare le applicazioni. Può fornire servizi per risolvere problemi come sicurezza, transazionalità o scambio di dati tra applicazioni nuove ed esistenti. CICS può fornire questi servizi ad applicazioni formate da componenti scritti in diversi linguaggi di programmazione.

Le applicazioni possono essere modernizzate utilizzando i linguaggi che meglio si adattano alle competenze dei tuoi sviluppatori e alle esigenze della tua azienda.