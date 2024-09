IBM Information Management System (IMS) è un database gerarchico e un sistema di gestione delle informazioni che supporta l'elaborazione di transazioni. È disponibile su z/OS.

IMS è una piattaforma integrata e sicura basata su database per la transazione online ad alte prestazioni e l'elaborazione dei dati per garantire la sicurezza, la flessibilità e la scalabilità di IBM zSystems™, fondamentali per supportare la tua attività.

IMS è un alleato prezioso della tua azienda, dal momento che ospita applicazioni in grado di elaborare miliardi di transazioni al giorno e fornisce al contempo le capacità di estendere la funzionalità delle applicazioni esistenti collegandole a strumenti moderni e tecnologie emergenti.