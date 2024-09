In un'era basata sul cloud ibrido caratterizzata da necessità di business dinamiche e dalla difficoltà di prevedere la domanda di servizi IT, la flessibilità è essenziale.



Le soluzioni di prezzo su misura di IBM Z® offrono prezzi basati sul consumo flessibili, simili a quelli del cloud, sia su software che hardware, per il calcolo on-premise per semplificare e predire i prezzi.Ciò contribuisce a migliorare la tua prontezza a prevedere e soddisfare richieste impreviste in modo economicamente conveniente, su una delle piattaforme più sicure e affidabili.