L'aggiunta di Java a IMS insieme a COBOL può consentire anche di ridurre la complessità delle applicazioni. L'architettura tradizionale di Atruvia rende necessario includere una logica di "compensazione" all'interno di ogni componente per garantire che le operazioni distribuite tra i vari componenti possano essere ripristinate all'ultimo stato coerente in caso di errore o interruzione. Portare il codice Java all'interno dell'ambiente IMS rende superflua l'aggiunta di logica, il che riduce complessità, costi e ritardi.

"In termini di architettura applicativa, Java schiude la possibilità d'uso di una gamma più ampia di framework e protocolli", aggiunge Thomas Bauer, Team Leader e IT Architect di Atruvia. "Ad esempio, i servizi web RESTful sono più naturali in Java che in COBOL, e alcune funzioni difficili da implementare in un ambiente COBOL puro sono disponibili come artefatti predefiniti in Java. Volevamo ridurre il time-to-market implementando componenti software moderni e riutilizzabili e, allo stesso tempo, proteggere il nostro investimento nella logica esistente del business abilitandola per Java."

Essendo Java una piattaforma strategica consolidata per Atruvia, l'organizzazione era desiderosa di consentire una maggiore portabilità del proprio codice attraverso entrambe le piattaforme, quella distribuita e IBM zSystems, in funzione del miglior rapporto qualità-prezzo offerto. Questo approccio può anche facilitare la transizione al cloud computing. Poiché OpenShift è eseguibile su tutte le piattaforme, Atruvia può spostare i workload nel cloud ove opportuno.

Java su IBM zSystems insieme a COBOL consente inoltre agli sviluppatori di arricchire le funzionalità di core banking senza soluzione di continuità e a basso rischio sostituendo le subroutine COBOL con Java anziché riscrivere estesi programmi. E per gli architetti software dell'ambiente distribuito è più facile richiamare servizi transattivi core direttamente da applicazioni IMS.

"Nel lungo periodo il nostro obiettivo è essere più indipendenti dalla piattaforma grazie a moduli Java in grado di operare ovunque", afferma Meyer. "Oltre a ridurre la complessità dell'architettura, la combinazione di COBOL e Java all'interno di IMS ci consente di creare nuovi componenti applicativi strettamente integrati con quelli esistenti. In questo modo, possiamo godere dei vantaggi di una moderna applicazione ibrida, in particolare un breve time-to-market, maggiore flessibilità e più facilità di sviluppo, senza rinunciare ai benefici dell'IMS in termini di performance, che nelle transazioni di core banking conta davvero molto".