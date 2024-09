La soluzione di Garanti BBVA era quella di implementare IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS, un motore di query ad alta velocità che estende logicamente Db2 for z/OS. La tecnologia consente l'elaborazione analitica delle transazioni ibride (HTAP), che elabora in modo efficiente e conveniente i workload di analytics sull'acceleratore e sui workload delle transazioni sulla piattaforma IBM Z. Come componente back-end integrato di Db2 for z/OS, l'acceleratore è progettato in modo simile per garantire alta disponibilità, resilienza e sicurezza delle informazioni.

Il team di database della banca ha iniziato a distribuire la versione 5 di Db2 Analytics Accelerator for z/OS nel luglio 2019 in collaborazione con IBM e continua con gli aggiornamenti per ottenere funzionalità avanzate. "Apprezziamo il supporto che riceviamo da IBM", afferma Parlak. "Siamo certi che, se avessimo un problema, IBM sarebbe pronta a offrire supporto per i propri prodotti e servizi critici".

Fin dall'inizio, l'acceleratore ha migliorato il ciclo dei batch elaborando workload di analytics scaricati dal z15. I lavori sono ad ampio spettro. Più di 300 tabelle di database vengono accelerate per preparare i dati per l'analisi da parte delle unità di business. L'analisi attinge da 33 TB di dati che risiedono sull'appliance e 44 TB che rimangono compressi in Db2 for z/OS.

Db2 Analytics Accelerator for z/OS crea report relativi a carte di credito, conti clienti, gestione del rischio e conformità normativa. L'acceleratore esegue anche funzioni ETL nella preparazione dei dati per il data warehouse e l'AI e analizza nuove applicazioni alla ricerca di errori durante il test di garanzia della qualità.

Inoltre, l'acceleratore aiuta ad automatizzare la risoluzione dei problemi del database attraverso l'analisi periodica del consumo della CPU e dei log delle prestazioni delle 300.000 applicazioni della banca e dei milioni di istruzioni SQL. Quando le analisi rilevano un errore, l'acceleratore analizza automaticamente una cronologia di 10 anni di accesso degli utenti per identificare la finestra di manutenzione migliore.

Oltre a eseguire processi batch, l'acceleratore analizza un numero ridotto di transazioni online. Il team del database desidera ampliarlo notevolmente per analizzare l'accesso all'account da parte degli utenti mobile e altri dati dinamici. Ecco perché ha implementato la versione 7.5 di Db2 Analytics Accelerator for z/OS, con la funzionalità IBM Integrated Synchronization.

Questo protocollo di data replication consente aggiornamenti incrementali dei dati dinamici all'acceleratore quasi in tempo reale, mantenendo i dati in posizione. Quindi, le query analitiche possono essere eseguite con gli ultimi dati impegnati con un consumo ridotto della CPU del mainframe. La sincronizzazione integrata utilizza al meglio la tecnologia IBM Z Integrated Information Processor (zIIP) per ridurre ulteriormente i costi.

"In questo momento, stiamo sfruttando l'acceleratore soprattutto all'interno della nostra finestra batch", afferma Parlak. "Ma con l'ultima versione, ci concentriamo sul radicare le nostre transazioni online su quella potente macchina. Contiamo di arrivarci presto".