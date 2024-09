IBM Db2 Analytics Accelerator è un componente ad alte prestazioni strettamente integrato con DB2 for z/OS. Offre un'elaborazione ad alta velocità di query complesse su DB2 per supportare carichi di lavoro analitici e di reporting business-critical. DB2 Analytics Accelerator ha contribuito a migliorare le prestazioni di migliaia di applicazioni DB2 for z/OS e di sistemi di insight ed è un fattore chiave per la modernizzazione dell'accesso ai dati. Può essere implementato su IFL (IBM Integrated Facility for Linux) su IBM Z o LinuxONE.