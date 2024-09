Db2 Data Gate sincronizza i dati di Db2 for z/OS per iniziative di hybrid cloud, analytics e AI con costi e sforzi ridotti. Le applicazioni possono accedere a una copia transazionale coerente e sincronizzata dei dati di Db2 for z/OS, ospitata su un sistema separato che supporta un'ampia gamma di piattaforme di destinazione, tra cui implementazioni di cloud pubblico, on-premise e private.

Con Data Gate on Cloud, i preziosi dati aziendali di Db2 for z/OS possono essere trasferiti in un ambiente SaaS Db2 Warehouse per l'accesso diretto o accessibili nel lakehouse di watsonx.data attraverso un connettore Db2 per Presto.