IBM Db2 AI for z/OS sfrutta le automazioni per semplificare le attività di gestione del database attraverso l'esperienza di settore integrata. Ricorrendo al machine learning e all'intelligenza artificiale, può contribuire a migliorare le prestazioni operative e mantenere l'efficienza e l'integrità di Db2 for z/OS, migliorando al contempo le prestazioni, l'affidabilità e la convenienza nei costi di Db2 for z/OS , anche nelle circostanze più impegnative.