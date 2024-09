Esegui copie di IBM FlashCopy o STK SnapShot utilizzando maschere VOLSER, gruppi di archiviazione SMS o una combinazione di entrambi per eliminare i requisiti per le specifiche di volumi singoli. Il tool impartisce comandi DFSMSdss per avviare in modo trasparente FlashCopy o SnapShot. Pertanto, per l'esecuzione di questi tool non è necessario alcun JCL aggiuntivo. Inoltre, raccoglie contemporaneamente informazioni sul catalogo ICF del volume di origine, avvia copie FlashCopy/SnapShot per verificare l'integrità della ridenominazione e verifica la cessazione delle relazioni FlashCopy o SnapShot.