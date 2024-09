Il software mainframe per IBM Z offre vari programmi, applicazioni e sistemi operativi su misura per i sistemi IBM Z.

In un'epoca in cui l'innovazione e la trasformazione sono sempre più accelerate, le aziende richiedono portabilità e flessibilità per modernizzare le applicazioni e l'infrastruttura IT. Il software e l'hardware mainframe IBM Z offrono un'esperienza di cloud ibrido, oltre all'AI, alla resilienza e alla sicurezza essenziali per le tue esigenze.