IBM® IMS™ Buffer Pool Analyzer for z/OS® fornisce rapporti di analisi statistica che aiutano a valutare i pool di buffer del database per lavori IMS online e in batch attuali.Fornisce le informazioni necessarie per determinare se le modifiche alla configurazione del tuo pool di buffer potrebbero apportare vantaggi alle prestazioni di gestione delle informazioni.In base a questi dati, l'organizzazione può ottimizzare le prestazioni ed eliminare le congetture dal processo di modifica del pool di buffer del database.