Le aziende si stanno modernizzando con la creazione di nuove applicazioni esterne alla piattaforma, sul cloud, sfruttando i propri sistemi economici e resilienti di registrazione su IBM Z. Db2 for z/ OS e il suo ecosistema di prodotti propone dati aziendali agili, efficienti e sicuri per il cloud ibrido e le applicazioni transazionali e di analisi più esigenti al mondo.



Le imprese possono accedere facilmente ai dati di IBM Z e Db2 for z/OS in loco o sincronizzare tali dati come parte di un data fabric o di un data lakehouse. Integra l'AI in ogni transazione, applicazione e operazione, a qualsiasi velocità e portata. I dati transazionali sono essenziali per comprendere le prestazioni aziendali e il comportamento dei clienti e offrono il valore più predittivo per le applicazioni di AI. I dati transazionali di Db2 for z/OS, forniti tramite IBM Db2 Data Gate, possono essere facilmente combinati ai dati lakehouse su watsonx.data per una migliore analisi.