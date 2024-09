Diversi strumenti IMS, tra cui IMS High Performance Image Copy, IMS Library Integrity Utilities, IMS HP Fast Path Utilities e IMS DB Repair Facility, sono integrati in un'unica soluzione consolidata per la gestione dei database IMS Fast Path.

L'Autonomics Director aiuta a mantenere l'integrità, le prestazioni e la recuperabilità dei database. L'integrazione con IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS fornisce un'interfaccia web per le attività dell'amministratore del database.