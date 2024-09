Per decenni le aziende hanno sfruttato la potenza del mainframe, alimentando in modo sicuro ed efficiente il cuore dell'azienda con un tesoro di dati e logiche aziendali che permette di servire i clienti e potenziare l'attività. Questo lungo periodo di investimenti rappresenta un serbatoio ineguagliabile di valore aziendale e differenziazione. Le soluzioni di modernizzazione delle applicazioni mainframe di IBM compongono una suite completa di funzionalità che integrano perfettamente i workload mainframe nel tessuto digitale dell'azienda. Dall'abilitazione e accelerazione dello sviluppo all'automatizzazione dei workload abilitati per l'AI fino alla trasformazione dei dati, IBM ha collaudato soluzioni progettate per modernizzare in modo rapido e affidabile.

IBM® Consulting accelera l'automazione e la trasformazione digitale con l'hybrid cloud, utilizzando il meglio del mainframe e del cloud pubblico per ottenere oltre 2,5 volte il valore del solo cloud pubblico. Utilizziamo pratiche moderne per la modernizzazione del mainframe tramite la nostra metodologia IBM® Garage, per unificare gli investimenti mainframe per un'innovazione più rapida e aiutarti ad acquisire nuove skill per una crescita e un successo sostenuti. I nostri strumenti e acceleratori aiutano a districare la complessità per fornire valore, in modo rapido e iterativo, riducendo al contempo i rischi. Sfruttando le funzionalità complete di IBM, individuiamo precisamente le esigenze della tua azienda per progettare una soluzione di applicazioni e dati su piattaforma adatta alle tue esigenze, il tutto senza vincolarti a un'unica architettura cloud. Il risultato è una piattaforma di hybrid cloud agile e perfettamente integrata con mainframe al centro.

Il nostro approccio si concentra sulla modernizzazione e sull'ottimizzazione incrementale del panorama mainframe, realizzando precocemente il valore aziendale e liberando il pieno potenziale del mainframe:

Modernizzare le app e i dati mainframe esistenti ed estenderli al cloud

Sviluppare nuove app cloud-native sul mainframe e integrarle con i dati e le app esistenti già presenti sul mainframe

Migrare app distribuite in applicazioni cloud-native su Linux sul mainframe

Consentire alla forza lavoro di comprendere come interagiscono le applicazioni e i dati, per un miglioramento accelerato e senza rischi

Sfruttare la potenza dei devops moderni per aumentare le velocità di rilascio, demistificare il patrimonio delle applicazioni e rimanere aggiornati

Ridurre il debito tecnico e i costi di licenza

Si tratta della cosiddetta modernizzazione delle applicazioni con mainframe aziendali. E IBM può aiutarti.