AB Vijay

AB Vijay è un IBM Fellow e IBM Master Inventor con più di 58 brevetti depositati a suo nome. In qualità di CTO of Hybrid Cloud Services and Platform Engineering Services, è responsabile dell'introduzione di pratiche ingegneristiche di nuova concezione per la migrazione, la trasformazione e la gestione dell'hybrid cloud, della definizione della piattaforma tecnologica, degli strumenti e dei processi, della guida alle soluzioni, della definizione dei nuovi metodi di distribuzione e del supporto alle organizzazioni di distribuzione per la scalabilità verso i nuovi metodi di lavoro.