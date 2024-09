Le organizzazioni stanno investendo nella modernizzazione dei portafogli di applicazioni. Ciò significa ottimizzare i modelli operativi aziendali con cloud ibrido e intelligenza artificiale per promuovere l'efficienza dei costi, aumentare la produttività e creare opportunità di innovazione. I servizi IBM Consulting per la modernizzazione delle applicazioni sono basati su IBM Consulting Cloud Accelerator e offrono capacit, metodi e strumenti per elaborare la strategia giusta in base al portafoglio utilizzato al fine di modernizzare e containerizzare le applicazioni legacy e accelerare il time-to-value degli ambienti cloud ibridi.