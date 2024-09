Nel landscape digitale odierno, le aziende sono sotto pressione per trasformarsi e rimanere al passo con la concorrenza. Tuttavia, molte iniziative di trasformazione digitale finiscono per disattendere le aspettative e dare un ritorno sull'investimento deludente. Uno studio condotto da HFS Research rivela che solo il 25% delle aziende ha riportato un ROI degno di nota dai risultati di business derivanti dalle attività di trasformazione del cloud. Le ragioni di questa assenza di progressi sono molteplici. Adozione lenta, casi d'uso irrealizzati e la proliferazione incontrollata del cloud sono solo alcuni degli ostacoli che frenano le aziende. Inoltre, la crescente complessità della scalabilità delle piattaforme, la difficoltà nel trovare le competenze necessarie, i problemi posti dalla cybersecurity e il volume dei dati non fanno altro che aggravare il problema.

Per superare questi ostacoli e sbloccare il pieno potenziale della trasformazione digitale, è necessario un approccio intenzionale e strategico, ed è qui che entra in gioco il concetto di "hybrid-by-design". Il nostro framework è progettato per aiutare le aziende a migrare, modernizzare e innovare velocemente e con rischi bassi, ottenendo il massimo in termini di valore aziendale, produttività e contrazione dei costi. Concentrandosi sui risultati aziendali e sfruttando il potere del AI, le aziende possono amplificare il ritorno dell'investimento nell'hybrid cloud e accelerare la crescita del business. Il nostro approccio enfatizza l'importanza di una strategia deliberata di implementazione dell'hybrid cloud, dell'adozione di un framework codificato e dell'innovazione ottenuta tramite l'hybrid cloud e l'AI. Adottando il principio hybrid-by-design, è possibile ricalibrare la propria strategia di trasformazione e sbloccare il ritorno desiderato dagli investimenti effettuati nell'hybrid cloud.

Sono cinque le priorità per garantire il successo di una strategia hybrid-by-design: