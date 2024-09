Accorgendosi che la rete di sicurezza sociale stava perdendo di vista troppe persone, i funzionari governativi locali hanno lanciato la Rete di sicurezza sociale collaborativa della Contea di Sonoma. La Contea ha formato team multidisciplinari integrati (IMDT) composti da membri dei dipartimenti della rete di sicurezza, tra cui i Servizi sanitari, i Servizi alle persone, i Servizi di sostegno all'infanzia, il Giudice di sorveglianza, il Procuratore distrettuale, il Difensore pubblico, l'Ufficio dello sceriffo e la Commissione per lo sviluppo della Contea di Sonoma. Queste organizzazioni hanno lavorato insieme per fornire servizi integrati agli utenti che ne avevano bisogno.

"Una delle sfide nell'assistenza ai senzatetto è il coordinamento dei servizi", spiega Rivera. "Le nostre squadre fanno un ottimo lavoro di contatto con le persone senza dimora, ma quando si entra in contatto sul campo, non ci si limita a quello. Ci si deve impegnare ad andare ad assistere gli utenti più e più volte, soprattutto quelli che sono sistematicamente senza casa".

Come molte altre amministrazioni, anche la Contea di Sonoma aveva una struttura organizzativa a compartimenti stagni, che ostacolava la condivisione delle informazioni e il coordinamento dei servizi tra i vari dipartimenti. "Avevamo una girandola di utenti che venivano serviti, un dipartimento alla volta, ma non riuscivamo a dare continuità con soluzioni sostenibili", dice Carolyn Staats, Director of Innovation di Central IT della Contea di Sonoma. "Continuavamo ad avere alti tassi di senzatetto e dovevamo fare qualcosa".

Dopo aver saputo che un'altra grande contea della California ha utilizzato le soluzioni IBM per migliorare i servizi della rete di sicurezza sociale, anche i dirigenti della Contea di Sonoma hanno iniziato a consultarsi con IBM. "Per collaborare, bisogna trovare un modo per estrarre dati da tutti questi sistemi in un formato che sia facile da usare per gli operatori", afferma Staats. "Ecco dove entra in gioco IBM."

Ma poi, nell'ottobre 2017, sono emerse nuove sfide, quando l'incendio Tubbs si è abbattuto sulla contea di Sonoma. Ha bruciato più di 145 chilometri quadrati, distrutto migliaia di edifici e sfollato centinaia di persone nei rifugi allestiti dalla Federal Emergency Management Agency (FEMA). Quando i rifugi della FEMA hanno iniziato a chiudere due settimane dopo l'incendio, molte persone non avevano ancora un posto dove andare e la crisi dei senzatetto si è aggravata.

In quel periodo, il Consiglio dei Supervisori della Contea di Sonoma ha lanciato un nuovo programma chiamato Accessing Coordinated Care and Empowering Self-Sufficiency (ACCESS) Sonoma. L'obiettivo era aiutare i cittadini più vulnerabili della comunità a ricevere l'assistenza necessaria e a diventare più autonomi. Ma per raggiungere questo obiettivo, ACCESS Sonoma aveva bisogno di accelerare l'implementazione dell'IMDT e di fornire ai membri del team gli strumenti e la tecnologia per avere l'impatto desiderato.

"Il problema non è tanto la scarsità di risorse. C'è abbondanza di risorse", dice Gore. "Il problema era l'integrazione e la capacità dei nostri team di utilizzare ACCESS Sonoma con IBM, per affrontare i problemi della comunità con precisione chirurgica. Questo ci ha dato un enorme slancio".