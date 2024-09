La proliferazione di dati di business critici aumenta le opportunità di insight e di ottimizzazione, ma anche le probabilità di errore. IBM® InfoSphere Master Data Management fornisce capacità di corrispondenza complete per riconciliare le differenze tra i dati, dandoti una panoramica di questi ultimi il più accurata e aggiornata possibile. Offre accesso self-service a una vista unica, affidabile e a 360 gradi dei tuoi clienti e processi, così che gli utenti possano collaborare e innovare.



Ora puoi sperimentare la prontezza aziendale di InfoSphere Master Data Management su una piattaforma di gestione dati e analytics integrata, governata e sicura come IBM® Cloud Pak for Data.