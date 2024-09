IBM Consulting Cloud Migration Services aiuta a gestire la migrazione cloud per la tua azienda, permettendoti di concentrarti su tutto il resto. Ti aiutiamo nella migrazione dei tuoi workload al cloud pubblico o al cloud privato o al data center modernizzato per consentire la trasformazione digitale, supportando vari modelli di migrazione come cloud to cloud, cloud to on-premise, on-premise to cloud e on-premise to on-premise. Grazie all'esperienza con AWS, Azure, Google Cloud e Oracle Cloud, il nostro team di esperti di cloud adotta un approccio dichiarativo e continuo al tuo piano di migrazione, sfruttando strumenti e risorse di migrazione e incorporando automazione integrata e AI generativa in ogni fase per aiutarti nei tuoi percorsi di migrazione.