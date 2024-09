La strategia cloud coordina e tiene traccia del tuo viaggio verso il cloud Nel dinamico landscape digitale, è fondamentale adottare un approccio strategico all'hybrid cloud. Bilancia l'agilità e l'innovazione con la sicurezza e il controllo, combinando la scalabilità e la flessibilità del cloud pubblico con l'infrastruttura del cloud privato. I servizi di consulenza di IBM affrontano le sfide legate all'adozione e all'ottimizzazione del cloud. Avvalendosi dell'esperienza di IBM nella progettazione dell'architettura cloud, una strategia personalizzata integra infrastruttura, strategia di piattaforma e sicurezza. Questa strategia riduce i rischi creando pipeline efficienti su piattaforme cloud resilienti e semplificando i processi di ripristino. Incorpora anche le più recenti funzionalità cloud-native come l'orchestrazione e l'automazione self-service. Una strategia di hybrid cloud va oltre la tecnologia. Favorisce l'adattabilità e la collaborazione per promuovere i risultati aziendali. Disponendo di una roadmap chiara, la tua azienda può trasformare la propria infrastruttura e accelerare la trasformazione digitale, ottenendo valore incrementale e raggiungendo gli obiettivi aziendali.

Report Massimizza il valore dell'hybrid cloud nell'era dell'AI generativa Le sfide affrontate dalle aziende che adottano l’AI generativa possono essere superate con una strategia hybrid cloud ben definita. Massimizza i risultati aziendali e scala l'AI con un approccio cloud Hybrid by Design.

Funzionalità Trasformazione multicloud ibrida Accelerare il tuo percorso verso il cloud con l'adozione del multicloud ibrido, utilizzando la tua piattaforma preferita. Grazie alla collaborazione con AWS, Azure, Google e IBM Cloud, rendiamo possibile la trasformazione del cloud per ottimizzare gli ambienti tecnologici dei nostri clienti. Modello operativo aziendale Le aziende devono accelerare i progetti per connettere digitalmente le proprie organizzazioni con un impegno sia commerciale che tecnologico verso un nuovo modello operativo. IBM Consulting le aiuta a ottenere un modello operativo migliore che tenga conto della maturità del cloud e della loro visione di trasformazione. Migrazione e modernizzazione del cloud Le organizzazioni intraprendono percorsi di migrazione e modernizzazione per sfruttare l'agilità, la flessibilità e i vantaggi economici offerti dalla tecnologia cloud. Gli esperti di consulenza sulla strategia cloud IBM aiutano a sviluppare roadmap di modernizzazione personalizzate per una trasformazione basata sul valore. Trasformazione DevOps Il successo della trasformazione cloud si basa su solide competenze DevOps e su un modello operativo mirato. IBM collabora con i team dei clienti per definire il modello organizzativo e le competenze, gli strumenti e i processi necessari per consentire l'adozione completa di DevOps.

Collabora alla creazione con IBM Garage ™ Inventa, costruisci, misura, itera e scala le soluzioni senza problemi con il nostro framework end-to-end di design thinking e pratiche agili e DevOps. Raggiungi la velocità per ottenere valore e adotta tecnologie rivoluzionarie Scopri di più Parla con un esperto di IBM Garage

IBM ha fornito un livello di competenza in materia di migrazione che non è possibile trovare altrove. ... Quando ci si confronta con un problema di difficile risoluzione, occorrono persone in grado di penetrare rapidamente un sistema, ed è esattamente ciò che IBM ci ha offerto. Mark Record, Ex Direttore IT e cambiamento, The Co-operative Bank Leggi l’articolo

Case study Wimbledon Wimbledon collabora con IBM Consulting, IBM Security e IBM watssonx per promuovere soluzioni basate sull'AI. Carhartt IBM aiuta Carhartt a migliorare l'efficienza del cloud del 45%, garantendo allo stesso tempo le prestazioni dei carichi di lavoro. Delta Air Lines Esperienze di volo migliorate grazie all'hybrid cloud.

Partnership strategiche Partnership tra IBM e Apptio I servizi di consulenza IBM insieme alle soluzioni SaaS di Apptio saranno un motore decisionale per aiutare i clienti a migrare i carichi di lavoro e le applicazioni. Leggi l'annuncio Partnership tra IBM e CAST Modernizza i tuoi carichi di lavoro e applicazioni per utilizzare tutta la potenza di tecnologie innovative come il cloud, l'intelligenza artificiale e l'automazione. Ulteriori informazioni su IBM e CAST

Insight Ricevi insight sulle ultime novità in materia di business e tecnologia. Scopri le opinioni dei leader a capo dell'innovazione aziendale. Le applicazioni promuovono la trasformazione Scopri come la modernizzazione delle applicazioni libera il potenziale della trasformazione digitale Indice di trasformazione del cloud: stato del cloud Con uno sguardo comparativo alla strategia cloud aziendale, l'indice offre un'istantanea dei progressi compiuti in varie aree della trasformazione cloud. Ottimizzazione della trasformazione digitale Prova il nuovo IBM Consulting Cloud Accelerator per promuovere una pianificazione rapida e un'esecuzione a basso impatto con risultati prevedibili. Classifiche degli analisti: Forrester Wave™ Scopri perché IBM è stata inserita nel quadrante Leaders del report Forrester Wave del terzo trimestre 2021 per i servizi di modernizzazione e migrazione delle applicazioni.

I nostri esperti James Stevenson Partner e Global Leader nelle pratiche Cloud Advisory di IBM, James ha anni di esperienza sul campo nell'aiutare i clienti a realizzare trasformazioni del portafoglio digitale, di applicazioni e cloud orientate ai risultati aziendali. Barry Ramirez In qualità di Global Garage Leader e APAC Cloud Advisory Leader per gli Hybrid Cloud Services, Barry collabora con organizzazioni leader in tutto il mondo per amplificare l'impatto positivo di tecnologia, prodotti, processi aziendali e trasformazione industriale.