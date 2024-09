Ma non tutti possono raggiungere l'All England Lawn Tennis Club (AELTC) nel sud-ovest di Londra. Ecco perché più di 19 milioni di persone in tutto il mondo seguono il dramma, la bellezza e l'emozione dell'evento attraverso l'app e il sito web ufficiali di Wimbledon. Queste esperienze digitali di eccellenza sono state sviluppate e fornite attraverso una partnership tra Wimbledon e IBM che si estende per oltre tre decenni.

"In quanto organizzazione indissolubilmente legata alle tradizioni , la partnership per l'innovazione con IBM è fondamentale per garantire la nostra evoluzione in base ai cambiamenti del mondo che ci circonda", afferma Chris Clements, Digital Products Lead dell'AELTC. "Utilizzando gli strumenti più recenti e le competenze leader a livello mondiale di IBM, siamo in grado di innovare per garantire una rilevanza duratura. Esiste una sinergia fantastica tra IBM e Wimbledon in quanto organizzazioni con una ricca storia che cambiano costantemente per rimanere al passo con i tempi".

Quest'anno, Wimbledon ha sfruttato la potenza dell'AI generativa, producendo nuove esperienze digitali sull'app e sul sito web di Wimbledon utilizzando IBM watsonx™, la piattaforma dati e AI di fiducia dell'azienda. "Siamo sempre alla ricerca di un metodo per migliorare il coinvolgimento dei fan attraverso l'uso dell'AI e di altre tecnologie IBM", afferma Bill Jinks, Technology Director dell'AELTC. "Come possiamo portare il livello superiore di dati ai fan? Come possiamo rendere Wimbledon il centro nevralgico e utilizzare i processi di machine learning per portare in primo piano aspetti che le persone potrebbero non vedere all'istante? Questo è esattamente il tipo di innovazione che ci entusiasma."