Per supportare le società quotate al NYSE nei loro sforzi ambientali, sociali e di governance (ESG). Envizi aiuta le aziende ad automatizzare la raccolta e il consolidamento dei dati ESG e il calcolo delle emissioni dei gas serra, a semplificare l'ESG reporting in linea con i requisiti di conformità e di reporting, e ad avvalersi di conoscenze sui dati e integrazioni con i sistemi operativi per far progredire le prestazioni in fatto di sostenibilità in tutta l'organizzazione. Questa iniziativa offre prezzi promozionali durante un periodo selezionato per i primi acquisti di IBM Envizi ESG Suite da parte delle società qualificate quotate al NYSE.

Scopri come IBM Envizi può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi ESG e di decarbonizzazione.