Software e soluzioni per la gestione del ciclo di vita degli asset (ALM)

Il costo del tempo di inattività non pianificato è in aumento, la carenza di competenze sta danneggiando la produttività e può essere difficile gestire un complesso sistema di asset per ottenere un successo operativo, il che sottolinea la necessità di una gestione proattiva e completa degli asset.​

​La gestione del ciclo di vita degli asset è un approccio strategico che consente alle organizzazioni di mantenere perfettamente funzionanti i propri asset per tutta la loro durata. La soluzione di IBM per la gestione del ciclo di vita offre funzionalità unificate per pianificare, gestire, mantenere e ottimizzare gli asset nelle organizzazioni attraverso una tecnologia basata sull'AI.​