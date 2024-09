Un MSSP come IBM® Security offre un servizio di protezione per i sistemi IT e di sicurezza delle informazioni: monitoraggio delle minacce, gestione dell'infrastruttura, disponibilità, gestione della capacità, protezione proattiva e capacità di risposta.

Un MSP (managed service provider) generalmente fornisce solo supporto operativo per mantenere i sistemi e le applicazioni a uno SLA (service level agreement) concordato.