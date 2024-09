Il crescente utilizzo di più cloud e piattaforme all'interno delle aziende comporta nuove sfide per la cybersecurity. È quindi indispensabile prevenire le minacce avanzate tramite una gestione sicura dell'infrastruttura e delle risorse.

Utilizzando le best practice per la progettazione e l'implementazione, per la gestione dei servizi di sicurezza di rete, e valutando continuamente la conformità e il rischio, i nostri esperti contribuiscono a garantire la sicurezza del cloud e delle piattaforme con un'infrastruttura più trasparente, sia oggi che in un futuro caratterizzato dalla continua evoluzione.

