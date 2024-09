Gli autori degli attacchi stanno passando dal ransomware al malware progettato per rubare informazioni, un cambiamento che lo scorso anno ha coinciso con il furto e la perdita di dati come danni più subiti dalle organizzazioni.



Poiché le aziende continuano ad accelerare il proprio business con un approccio multicloud ibrido aperto, è necessario cercare soluzioni che forniscano visibilità e proteggano i dati in questi ambienti. IBM Security Guardium consente di scoprire, crittografare, monitorare e proteggere i dati sensibili in più di 19 ambienti hybrid cloud. I servizi per la sicurezza di dati e AI consentono alle organizzazioni di innovare, adattarsi e rimanere competitive.



Se hai già subito un attacco informatico, gli IBM® X-Force Incident Response Services possono aiutarti a ridurre l'impatto aziendale della violazione e migliorare la resilienza agli attacchi attraverso la pianificazione e il testing.