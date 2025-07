IBM® CyberDefend è un'offerta completa di servizi di cybersecurity che consente alle organizzazioni di salvaguardare i propri asset digitali di fronte alle minacce in continua evoluzione. Mettiamo insieme la consulenza basata sull'AI con tecnologie all'avanguardia per proteggere dati, identità, workload e piattaforme in tutto l'hybrid cloud, il che si traduce in: ​

​

Accelerazione dell'adozione del cloud ​

Aumento del ritorno sull'investimento (ROI) per la sicurezza organizzativa ​

Eliminazione del debito tecnico ​

Sviluppo di un livello di sicurezza adattabile all'evoluzione delle minacce e delle tecnologie

Trasformazione del tuo programma di sicurezza in un fattore abilitante delle operazioni ​

​

IBM® CyberDefend è il tuo partner affidabile per garantire che la tua azienda possa continuare a innovare senza esporsi a nuovi rischi. Questo strumento si occupa di numerose attività, dalla protezione dei sistemi AI, alla trasformazione della crittografia, all'IdOPS, all'AppSec e alla sicurezza cloud.