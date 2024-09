IBM Active Governance Services (AGS) integra i punti fondamentali della cybersecurity e dei dati organizzativi in una soluzione centralizzata per ambienti cloud, on-premise e ibridi. AGS offre alle organizzazioni funzionalità chiave in merito alle persone, ai processi e alla tecnologia, come la possibilità di:

Eseguire in modo collaborativo valutazioni automatizzate del rischio, del settore e della maturità per supportare lo sviluppo di una strategia informatica e di programmi di resilienza a sostegno degli obiettivi aziendali.

Implementare strategie di riduzione del rischio monitorate e gestite attraverso l'automazione e il reporting analitico, compreso il supporto per le policy, la conformità e gli audit.

Includere il rischio, la resilienza e la conformità nelle operazioni in modo personalizzato in tutta l'azienda, per fornire visibilità al management esecutivo, alle autorità di regolamentazione e ai revisori.

Fornire un approccio a più livelli per la sensibilizzazione informatica, la trasformazione e l'educazione alla simulazione per promuovere una cultura cyber-consapevole all'interno dell'organizzazione.

Stabilire strutture di governance che aumentino la maturità della cybersecurity con un approccio integrato di governance, rischio e conformità (GRC).