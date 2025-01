IBM Consulting Cybersecurity Services e Microsoft hanno stretto un'alleanza strategica per aiutare le organizzazioni a realizzare una gestione olistica delle minacce a livello aziendale. Le nostre soluzioni di sicurezza allineate garantiscono la tranquillità di accelerare rapidamente la migrazione, la modernizzazione e la business transformation, utilizzando Microsoft Cloud e l'esperienza di settore e di IBM. IBM offre un portafoglio di sicurezza cloud completo che comprende consulenza sulla strategia e sui rischi per allineare e ottimizzare le risorse di sicurezza, soluzioni per proteggere e ottenere la fiducia digitale, implementazione e funzionamento delle funzionalità di gestione delle minacce e soluzioni aperte e multi-cloud per trasformare la sicurezza utilizzando le risorse esistenti investite in tecnologie e competenze Microsoft.