Gli attacchi informatici sono più pervasivi, innovativi e veloci che mai. Per contrastarli, hai bisogno di un partner collaborativo che possa fungere da estensione del tuo team per massimizzare la produttività proteggendo al tempo stesso gli investimenti esistenti. Possiamo aiutare la tua organizzazione a ridurre il rischio informatico con una soluzione globale contro le minacce end-to-end e indipendente dai fornitori, in grado di gestire qualsiasi avviso in qualsiasi momento e di offrirti la visibilità e l'integrazione che stavi cercando per ottimizzare il tuo programma di sicurezza.



Molte organizzazioni dispongono di risorse troppo limitate e di troppi strumenti diversi che forniscono grandi volumi di informazioni. Ciò impedisce ai team di dedicare tempo alle attività più critiche, causando costi elevati, inefficienze, stress da avvisi e una grave mancanza di visibilità sulle vulnerabilità potenziali.



I servizi IBM di rilevamento e risposta alle minacce (TDR), inclusi i servizi per la gestione di rilevamento e risposta (MDR), aiutano la tua organizzazione a proteggere gli investimenti esistenti e a migliorarli grazie al'AI, a rafforzare le difese grazie alla sicurezza proattiva, a migliorare continuamente le operazioni di sicurezza e a proteggere il cloud ibrido.