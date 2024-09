X-Force può aiutarti a realizzare e gestire un programma di sicurezza integrato per proteggere la tua organizzazione dalle minacce globali. Con una conoscenza approfondita di come gli autori delle minacce pensano, pianificano e colpiscono, X-Force può aiutarti a prevenire, rilevare, reagire e rimediare agli attacchi per consentirti di concentrarti sulle priorità del tuo business. I servizi difensivi e offensivi di X-Force sono supportati dai servizi di ricerca sulle minacce, di intelligence e di correzione.

Il team è composto da hacker, responder, ricercatori e analisti, molti dei quali sono leader di fama mondiale nel campo della sicurezza. X-Force opera in 170 Paesi e il suo team è sempre al tuo fianco, ovunque e in qualunque momento tu abbia bisogno di assistenza.

X-Force consente al tuo team di sicurezza di operare in tutta tranquillità, perché è in prima linea nella prevenzione, nella risposta e nel contenimento delle violazioni non appena si verificano. In questo modo puoi difenderti dagli attacchi informatici e continuare a portare avanti le attività del tuo business.