Hai bisogno di creare o migliorare il tuo SOC (Security Operations Center) per funzionalità migliori in linea con le best practice della sicurezza informatica.Per fare ciò, dovrai identificare gli eventi più rischiosi per la tua organizzazione, semplificare l'analisi delle minacce per rispondere più rapidamente e abbassare il rischio generale per i dati riservati.