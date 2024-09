Nel 2018, NHS Digital ha nominato IBM come partner strategico per la sicurezza. Con un contratto di tre anni, IBM® Cybersecurity Services fornisce una vasta gamma di servizi avanzati per la sicurezza dei dati. Sta inoltre sostenendo il potenziamento del CSOC di NHS Digital e lo sviluppo di servizi DSC, come la Business Intelligence and Risk Platform e la NHS Security Innovation Factory.

"La partnership con IBM consente al Centro per la sicurezza dei dati di NHS Digital di svilupparsi e crescere più rapidamente per contribuire a mantenere le informazioni e i servizi dei pazienti sicuri e protetti", afferma Rob Shaw, ex Vice direttore generale e Responsabile senior del rischio informatico di NHS Digital. "Ci dà accesso a risorse specializzate nei momenti di maggiore necessità e ci permette di far crescere la nostra capacità di sicurezza in linea con l’evoluzione del panorama delle minacce informatiche, dando al personale del NHS e ai pazienti piena fiducia nella sicurezza del nostro sistema."

Tra le numerose organizzazioni che hanno partecipato alla gara d’appalto, IBM è stata scelta per la sua presenza globale nei centri operativi di sicurezza (SOC) e per le sue capacità ed competenze. In particolare, IBM si è distinta per il suo punto di vista clinico e per l’approccio allo sviluppo di soluzioni incentrate sui risultati per il paziente e la salute, rispetto a un approccio tecnico allo sviluppo di soluzioni.

NHS Digital sta trasformando il proprio modello operativo di sicurezza (SOM) in più fasi. IBM ha organizzato il percorso in quattro fasi e un numero significativo di pacchetti di lavoro progettati per migliorare in modo sostenibile le capacità di sicurezza nel corso del tempo.

Per iniziare, IBM Security Intelligence Operations and Consulting Services ha condotto una valutazione di alto livello dello stato di fatto delle capacità di sicurezza e dei livelli di maturità di NHS Digital utilizzando attività di scoperta come seminari, interviste e analisi della documentazione. Il team ha inoltre condotto un’analisi delle lacune per individuare le aree con buone prassi e quelle da migliorare utilizzando le metodologie IBM, oltre ad applicare l’IBM Digital Transformation Maturity Model per valutare l’importanza e la pertinenza di ciascuno dei criteri di valutazione.

Per supportare il DSC nel suo obiettivo di diventare il CSOC più efficace, maturo e capace del suo genere a livello globale, i team competenti di IBM Security Strategy, Risk and Compliance Services hanno definito il modello operativo di sicurezza (SOM) a cui puntare.Ciò ha comportato la mappatura dei risultati del processo di scoperta per definire otto requisiti di visualizzazione specifici: cliente, rischio, servizio, governance, organizzazione, processo, informazioni e infrastruttura.

IBM ha inoltre sviluppato una roadmap per la trasformazione digitale, finalizzata ad aumentare il livello di maturità e a promuovere il miglioramento in 18-24 mesi, raggruppando i miglioramenti identificati in pacchetti di lavoro. I pacchetti di lavoro sono prioritari per affrontare prima le aree critiche e saranno eseguiti e rivalutati nel corso delle quattro fasi utilizzando metodologie agili.

Ad esempio, IBM ha collaborato con il DSC per ottimizzare la sua soluzione interna di orchestrazione e di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM) al fine di integrare in modo più efficiente i nuovi servizi, migliorare la scala e il ritmo della sua capacità di analisi della sicurezza e aumentare i casi d’uso per ampliare le attività dannose monitorate.

IBM ha inoltre potenziato il CSOC del DSC con analisti di sicurezza esperti che lavorano fianco a fianco con gli analisti del DSC per ottenere una migliore comprensione dell’NHS e del suo panorama di minacce. Gli analisti condividono inoltre le migliori pratiche di risposta di IBM per migliorare la maturità delle operazioni di sicurezza collettive dell’NHS.