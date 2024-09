Le aziende puntanto all'innovazione e alla trasformazione delle loro attività per favorire la crescita e il vantaggio competitivo, ma devono rispondere alla sfida di proteggere le identità, i dati e i carichi di lavoro nel cloud ibrido. Le aziende di successo fanno della sicurezza il fulcro del loro programma di trasformazione aziendale.

IBM Cybersecurity Services è un partner affidabile che offre servizi di consulenza, integrazione e sicurezza gestita, affiancando a un team globale di esperti la tecnologia proprietaria e dei partner per co-creare programmi di sicurezza su misura che consentano di gestire le vulnerabilità e di trasformare la sicurezza in un fattore abilitante per il business.

Cosa rende unico IBM Consulting Cybersecurity Services?



Uniamo la conoscenza del dominio e del settore di migliaia di esperti, un ecosistema di partner leader del settore e un modello di distribuzione globale, regionale e locale integrato con i nostri acceleratori di AI, automazione, threat intelligence distribuzione proprietari in soluzioni integrate. Collaboriamo in perfetta sinergia con i nostri clienti per offrire risultati di sicurezza che accelerano il time to value, proteggono gli investimenti esistenti e creano resilienza informatica per rispondere alle esigenze aziendali.