L'importanza della sicurezza delle tecnologie operative (OT) nel mondo odierno, sempre più connesso e automatizzato, è fondamentale. Man mano che i sistemi di controllo industriale (ICS) e altri sistemi OT diventano più interconnessi con le reti aziendali e internet, la loro connettività espone vulnerabilità che possono essere sfruttate dalle minacce informatiche. Le potenziali conseguenze di questi attacchi informatici non sono solo finanziarie, ma possono anche interrompere le infrastrutture critiche e persino causare lesioni o morte.

Nel 2023, ben il 70% delle organizzazioni industriali (link esterno a ibm.com) ha subito un attacco informatico, sottolineando la necessità di solide soluzioni per la cybersecurity. Poiché il costo medio di una violazione dei dati per queste organizzazioni è di 4,77 milioni di dollari, appare chiaro che le aziende devono dare priorità alla sicurezza OT per proteggere le proprie operazioni e i profitti, riducendo i rischi per la sicurezza.

IBM si distingue nel mercato della sicurezza OT offrendo servizi completi per la sicurezza della tecnologia operativa. Il nostro team di esperti comprende le esigenze specifiche degli ambienti OT ed è in grado di fornire soluzioni su misura per affrontare queste sfide. Collaboriamo con aziende tecnologiche leader come Claroty, Nozomi Networks, Palo Alto, TDi Technologies e Microsoft per offrire soluzioni di sicurezza all'avanguardia.

I nostri servizi coprono tutto, dal rilevamento all'intelligence delle minacce, dalla risposta agli incidenti alla gestione del rischio. Aiutiamo le aziende a proteggere le loro reti OT, a gestire la loro superficie di attacco e a mantenere una solida posizione di sicurezza. Inoltre, forniamo monitoraggio in tempo reale, segmentazione della rete, protezione degli endpoint e controllo dell'accesso remoto per migliorare ulteriormente la sicurezza.

Comprendiamo anche l'importanza della gestione del ciclo di vita nel mantenimento della sicurezza OT. Aggiornando e applicando patch ai sistemi su base regolare, aiutiamo le aziende a restare al passo con le minacce emergenti. Inoltre, i nostri servizi di asset discovery assicurano che tutti i dispositivi OT siano presi in considerazione e protetti.

Il nostro approccio proattivo alla sicurezza OT aiuta le aziende a mitigare il rischio informatico e a proteggere la loro tecnologia operativa. Con OT Security Services di IBM, le aziende possono navigare con sicurezza nel loro percorso di trasformazione digitale, sapendo che la loro infrastruttura critica e i processi industriali sono sempre al sicuro.

Le operazioni di sicurezza di IBM si estendono anche alla gestione dei rischi associati alla convergenza OT, garantendo workflow fluidi e riducendo al minimo i tempi di inattività. Le nostre strategie di gestione delle vulnerabilità includono l'implementazione di firewall e modelli zero trust, componenti essenziali di una solida cybersecurity OT. Offriamo anche misure di sicurezza della rete, come la segmentazione della rete IT che, insieme alle nostre soluzioni di sicurezza OT, contribuiscono a creare una difesa resiliente contro le minacce informatiche.