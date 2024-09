Centripetal Networks Inc.

Oggi, nessuna azienda può operare senza una solida sicurezza informatica. Mentre le aziende dedicano risorse per rispondere a possibili minacce informatiche, i relativi team informatici sono sovraccarichi, dato che dedicano tempo prezioso alla ricerca di minacce passate, piuttosto che concentrarsi sulla prevenzione in tempo reale. Nonostante i loro sforzi, rimane estremamente difficile raccogliere, elaborare e rendere operativa la threat intelligence su una rete attiva.

"Disporre di enormi librerie di informazioni con l'unico scopo di produrre report da far leggere ad altri è utile ai responsabili delle decisioni strategiche per comprendere le minacce al loro settore, ma non è necessariamente l'approccio migliore dal punto di vista tattico", afferma Jess Parnell, vicepresidente delle operazioni di sicurezza di Centripetal. "Produrre intelligence è molto prezioso, ma non utilizzarla attivamente e tempestivamente per difendere la rete è stato storicamente un grave errore".

Con l'evolversi delle minacce informatiche, anche il campo della threat intelligence si è evoluto. Oggi è disponibile un'intelligence più che sufficiente per rilevare e bloccare quasi tutti gli attacchi informatici. Ma fino a poco tempo fa, non esisteva un modo efficace per prendere tutta quell'intelligence e applicarla automaticamente per prevenire le minacce in tempo reale.

Per ovviare a questo problema, Centripetal ha progettato il suo gateway proprietario RuleGATE dedicato alla threat intelligence, in modo da rendere automaticamente operativa l'intelligence delle minacce su base Zero Trust. Centripetal blocca gli attacchi informatici a livello bidirezionale, prima che possano infiltrarsi o estrapolare i dati dalla rete. L'azienda ha creato questo motore di filtraggio in grado di acquisire, applicare regole dinamiche e agire su miliardi di indicatori di minaccia, il tutto in tempo reale. Sfruttando tutte le informazioni disponibili e ispezionando ogni singolo pacchetto di rete, si ottiene il livello più avanzato di sicurezza Zero Trust.

Centripetal riceve la threat intelligence da più origini, ma il suo gateway ha bisogno di una fonte di threat intelligence affidabile, accurata e frequentemente aggiornata per bloccare con successo le minacce informatiche. Man mano che l'azienda cresceva e perfezionava la sua tecnologia di gateway per creare un'offerta di servizi ai clienti, cercava nuove origini di threat intelligence.

"In realtà non realizziamo threat intelligence", afferma Parnell. “La chiamiamo benzina per il motore, il nostro RuleGATE. Ha bisogno di intelligence per individuare attività dannose all'interno della rete e per proteggerla in modo proattivo".

Nel 2018, Centripetal e un team di IBM Security X-Force sono stati connessi tramite un cliente reciproco. Centripetal ha testato la soluzione Software as a Service (SaaS) IBM Security X-Force Exchange Commercial API e ha deciso di utilizzarla, ma a un tasso di gran lunga superiore rispetto a qualsiasi altro cliente. Molte volte, i clienti di IBM Security X-Force si sono abbonati al servizio in uno o più pacchetti di 10.000 record al mese. In questo caso, Centripetal voleva consumare i record immediatamente dopo la disponibilità, che ammontava a 17 milioni di record al mese. Il team IBM è riuscito a offrire una soluzione in grado di soddisfare le esigenze di Centripetal.