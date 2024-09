Le organizzazioni stanno perseguendo l'innovazione e trasformando le loro aziende per promuovere la crescita e il vantaggio competitivo. Tuttavia, mentre le aziende si stanno modernizzando tramite cloud, AI ed ecosistemi digitali, i team devono anche affrontare le sfide presentate dalle sempre più numerose minacce globali.

Grazie alla partnership tra IBM e Palo Alto Networks, la sicurezza è al centro della trasformazione digitale. Dalla consulenza all'esecuzione, possiamo aiutarti a costruire la resilienza informatica in tutta la tua organizzazione.​

Insieme, possiamo aiutarti a modernizzare il tuo programma di cybersecurity, integrando point solution in silos, risparmiando tempo, denaro, risorse e migliorando la resilienza della tua organizzazione contro le complesse minacce attuali. Le nostre soluzioni combinate basate su AI e l'ecosistema aperto garantiscono un nuovo livello di automazione che offre insight preziosi, una riduzione proattiva dei rischi e un time to value più rapido. Lasciati aiutare a salvaguardare la tua organizzazione in modo che tu possa avere fiducia in un futuro sicuro.​