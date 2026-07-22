IBM Verify offre una verifica dell'identità di alto livello, proteggendo i dati sensibili e impedendo l'accesso non autorizzato alle tue applicazioni SAP. Come una piattaforma di gestione delle identità e degli accessi (IAM) basata su AI che si concentra sull'identity fabric. IBM Verify si sta confrontando con la realtà ibrida SAP e sta applicando un'orchestrazione e una gestione efficaci delle identità su diversi tipi di applicazione aziendali. Queste applicazioni possono variare da strumenti SAP SaaS cloud-native modernizzati ad ambienti SAP on-premise.