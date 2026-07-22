Servizi e tecnologie di sicurezza per SAP

Utilizza soluzioni complete di cybersecurity incentrate su dati e identità per il tuo software SAP

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Vista laterale di una programmatrice VR afroamericana pensierosa con occhiali che scrive codice su un computer con schermi multipli

Protezione del software SAP

Le soluzioni software SAP sono la spina dorsale delle aziende moderne, poiché gestiscono dati critici e guidano i processi aziendali chiave. La sicurezza del software SAP è fondamentale per difendersi dalle minacce informatiche emergenti e dalle vulnerabilità appena scoperte.

Con l'integrazione di misure di sicurezza basate su AI, IBM offre servizi e tecnologie di sicurezza IT che aggiungono un ulteriore livello di protezione alla tua infrastruttura digitale, migliorando la cyber resilience complessiva della tua azienda.

Sicurezza dei dati

Le soluzioni software SAP memorizzano grandi quantità di dati sensibili. Mettere in sicurezza queste soluzioni è fondamentale per mantenere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità di questi dati, proteggendoli da accessi, manipolazioni o divulgazioni non autorizzate.

IBM Guardium offre protezione e visibilità complete mentre i tuoi dati si spostano tra cloud, database e applicazioni, garantendo la sicurezza del software SAP e oltre.
Monitoraggio dell'attività degli utenti con privilegi

Applica un approccio di accesso con privilegi minimi in modo che i dati siano accessibili in base alle esigenze. Questo approccio consente il monitoraggio e la gestione dell'accesso di terze parti e di utenti privilegiati ai dati sensibili SAP e aziendali.
Centralizza e semplifica i dati

IBM Guardium supporta le distribuzioni SAP on-premise e nelle piattaforme cloud, tra cui Amazon AWS, Google, IBM Cloud, Microsoft Azure e Oracle OCI, offrendo sicurezza dei dati per la tua azienda mentre si sposta nell'hybrid cloud.
Modelli predefiniti per le normative

Utilizza modelli predefiniti per regolamenti e workflow automatizzati di reporting di conformità per un audit più rapido attraverso processi semplificati, riducendo il costo totale di proprietà e garantendo una postura di conformità più forte.
Integrazioni predefinite

Gli eventi attuabili e ad alta priorità vengono condivisi automaticamente tramite integrazioni predefinite con SIEM, SOAR, PAM e altri strumenti ITSM/SecOps per automatizzare l'orchestrazione degli incidenti e accelerare la risposta.

Gestione delle identità e degli accessi

IBM Verify offre una verifica dell'identità di alto livello, proteggendo i dati sensibili e impedendo l'accesso non autorizzato alle tue applicazioni SAP. Come una piattaforma di gestione delle identità e degli accessi (IAM) basata su AI che si concentra sull'identity fabric. IBM Verify si sta confrontando con la realtà ibrida SAP e sta applicando un'orchestrazione e una gestione efficaci delle identità su diversi tipi di applicazione aziendali. Queste applicazioni possono variare da strumenti SAP SaaS cloud-native modernizzati ad ambienti SAP on-premise.
Abilita SSO, MFA e autenticazione senza password

Abilita il single sign-on, l'autenticazione a più fattori e l'autenticazione senza password. Limita o valuta l'accesso in condizioni a rischio elevato.
Visibilità completa dell'attività degli utenti su tutto il software SAP

Ottieni una visibilità completa sull'attività degli utenti sul software SAP e sulle sue applicazioni su implementazioni cloud, SaaS e on-premise. Mappa costantemente i flussi di accesso, rileva e rispondi a identità compromesse, shadow access, asset esposti e così via.
Automatizza e gestisci le identità

Automatizza e gestisce le identità delle app basate su SAP NetWeaver e degli ambienti SAP Cloud lungo tutto il ciclo di vita degli utenti, dal primo giorno fino alla separazione. 
Scopri e gestisci continuamente gli account

Scopri e gestisci continuamente account sconosciuti e privilegiati e monitora le attività anomale degli utenti. Memorizza e gestisci i segreti in modo sicuro grazie a funzionalità di vaulting indipendenti dalla piattaforma.

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