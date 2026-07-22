Utilizza soluzioni complete di cybersecurity incentrate su dati e identità per il tuo software SAP
Le soluzioni software SAP memorizzano grandi quantità di dati sensibili. Mettere in sicurezza queste soluzioni è fondamentale per mantenere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità di questi dati, proteggendoli da accessi, manipolazioni o divulgazioni non autorizzate.
IBM Guardium offre protezione e visibilità complete mentre i tuoi dati si spostano tra cloud, database e applicazioni, garantendo la sicurezza del software SAP e oltre.
Applica un approccio di accesso con privilegi minimi in modo che i dati siano accessibili in base alle esigenze. Questo approccio consente il monitoraggio e la gestione dell'accesso di terze parti e di utenti privilegiati ai dati sensibili SAP e aziendali.
IBM Guardium supporta le distribuzioni SAP on-premise e nelle piattaforme cloud, tra cui Amazon AWS, Google, IBM Cloud, Microsoft Azure e Oracle OCI, offrendo sicurezza dei dati per la tua azienda mentre si sposta nell'hybrid cloud.
Utilizza modelli predefiniti per regolamenti e workflow automatizzati di reporting di conformità per un audit più rapido attraverso processi semplificati, riducendo il costo totale di proprietà e garantendo una postura di conformità più forte.
Gli eventi attuabili e ad alta priorità vengono condivisi automaticamente tramite integrazioni predefinite con SIEM, SOAR, PAM e altri strumenti ITSM/SecOps per automatizzare l'orchestrazione degli incidenti e accelerare la risposta.
IBM Verify offre una verifica dell'identità di alto livello, proteggendo i dati sensibili e impedendo l'accesso non autorizzato alle tue applicazioni SAP. Come una piattaforma di gestione delle identità e degli accessi (IAM) basata su AI che si concentra sull'identity fabric. IBM Verify si sta confrontando con la realtà ibrida SAP e sta applicando un'orchestrazione e una gestione efficaci delle identità su diversi tipi di applicazione aziendali. Queste applicazioni possono variare da strumenti SAP SaaS cloud-native modernizzati ad ambienti SAP on-premise.
Abilita il single sign-on, l'autenticazione a più fattori e l'autenticazione senza password. Limita o valuta l'accesso in condizioni a rischio elevato.
Ottieni una visibilità completa sull'attività degli utenti sul software SAP e sulle sue applicazioni su implementazioni cloud, SaaS e on-premise. Mappa costantemente i flussi di accesso, rileva e rispondi a identità compromesse, shadow access, asset esposti e così via.
Automatizza e gestisce le identità delle app basate su SAP NetWeaver e degli ambienti SAP Cloud lungo tutto il ciclo di vita degli utenti, dal primo giorno fino alla separazione.
Scopri e gestisci continuamente account sconosciuti e privilegiati e monitora le attività anomale degli utenti. Memorizza e gestisci i segreti in modo sicuro grazie a funzionalità di vaulting indipendenti dalla piattaforma.
Accelera la trasformazione SAP con i servizi di consulenza SAP. Ottimizza l'ERP, abilitare workflow intelligenti e sblocca il valore aziendale per una crescita sostenibile.
Accelera l'efficienza SAP con IBM Consulting. I nostri servizi gestiti SAP aiutano a ridurre la complessità, migliorare le prestazioni e ridurre i costi di proprietà.
IBM Consulting offre servizi di consulenza avanzati nel campo dei dati e dell'AI per aiutare le imprese a creare strategie di AI responsabili e scalabili.
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