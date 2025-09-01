Report Cost of a Data Breach 2025 L'AI sta diventando un rischio per la sicurezza. Sei protetto?

Proteggi i tuoi dati durante tutto il loro ciclo di vita con IBM Guardium

Proteggi i dati aziendali critici sia dai rischi attuali che da quelli emergenti, ovunque risiedano

Rendering 3D di un flusso neurale

Guardium Data Security Center nominato leader

in quattro categorie nella Leadership Compass Data Security Platforms 2025 di KuppingerCole Analysts

Scopri. Analizza. Reagisci.

Scopri dove risiedono i tuoi dati sensibili. Comprendi come si usa e si espone. Assegna priorità ai rischi in base al contesto. Intervieni per proteggere ciò che conta di più. 
Scopri dati, AI e crittografia

Scopri dati sensibili, AI e crittografia in tutti gli ambienti per creare un quadro completo dei rischi e guidare una protezione mirata.
Protezione dei dati su più dimensioni

Proteggi i dati sensibili in tutto il loro ciclo di vita: rileva gli usi impropri, blocca le minacce AI e modernizza la crittografia per una protezione quantistica sicura.
Semplifica la conformità

Semplifica la conformità con workflow automatizzati, applicazione delle politiche di AI e reportistica in linea con GDPR, CCPA, PCI-DSS e molti altri.
Trasforma la sicurezza dei dati da reattiva a proattiva

Sposta dagli avvisi all'azione con visibilità basata sul rischio, prioritizzazione delle minacce e risposte integrate come il blocco degli accessi e la quarantena.

Proteggi i dati, semplifica la conformità 

Proteggi i dati sensibili in ogni fase, riducendo i rischi, risparmiando tempo e semplificando la conformità. Consenti alla tua organizzazione di rimanere sicura, vigile e all'avanguardia.

Illustrazione di più punti, colori diversi, indicati con un cerchio
IBM Guardium DSPM

Scopri, classifica e proteggi i dati della tua azienda in ambienti cloud e SaaS.

Illustrazione destinata a rappresentare la sicurezza del flusso di prodotti e i dati sul cloud
IBM Guardium Data Protection

Automatizza la conformità dei dati, riduci i rischi e proteggi i dati sensibili.

Illustrazione di più punti colorati separati da un lucchetto
IBM Guardium Vulnerability Assessment

Identifica e correggi le vulnerabilità del database prima che vengano sfruttate.

Illustrazione di diverse chiavi disposte in un quadrato
IBM Guardium DDR

Proteggi i dati con visibilità in tempo reale, definizione della priorità delle minacce e risposte automatizzate.

AI e crittografia

Schermata del prodotto di Guardium AI Security con dashboard

Scopri e proteggi l'AI

Scopri i casi d'uso dell'AI, affronta i rischi e applica la sicurezza e la governance.

Schermata del prodotto per Guardium Quantum Safe

Crittografia a prova di futuro

Gestisci la crittografia su larga scala, riduci il rischio crittografico e preparati alla resilienza quantistica.

Un'illustrazione in stile lineare di più linee che formano un cerchio

Migliora la sicurezza del tuo Db2 con IBM® Security Guardium Data Protection

Proteggi i tuoi dati critici con visibilità avanzata, conformità automatizzata e rilevamento delle minacce in tempo reale.

Premi e recensioni

Badge Trust Radius Top Rated 2025
I clienti valutano Guardium come una soluzione Top Rated per 3 anni consecutivi.
Badge Trust Radius Buyer's Choice 2025
I clienti valutano Guardium come soluzione Buyer's Choice per 3 anni consecutivi.
Badge G2 miglior software per la privacy dei dati
IBM Guardium Data Protection è entrato nella lista dei 50 migliori prodotti software per la privacy dei dati di G2.
Fasi successive 

Programma una demo live con uno dei nostri esperti di sicurezza dei dati. Scopri in che modo Guardium mantiene i tuoi dati (e la tua attività) al sicuro.

Report degli analisti Guardium Data Security Center nominato leader