Proteggi i dati sensibili, mitiga i rischi e preparati per la resilienza quantistica con l'agilità crittografica
Le organizzazioni faticano a gestire la crittografia e a proteggere i dati sensibili. I progressi del quantum computing stanno introducendo nuove minacce e normative per affrontare queste sfide. IBM® Guardium Cryptography Manager aiuta la tua organizzazione a ottenere l'agilità crittografica e a prepararsi al PQC.
Scopri tutti gli oggetti crittografici e le risorse pertinenti. Rileva la crittografia sconosciuta o shadow.
Assegna una priorità ai punti deboli in base a metriche di rischio personalizzate. Garantisci l'allineamento agli standard di conformità in continua evoluzione.
Centralizza, semplifica e automatizza la gestione delle chiavi dei certificati e del ciclo di vita dei segreti.
Utilizza la crittografia e rafforza il livello dell'algoritmo di resilienza quantistica della tua organizzazione.
Identifica tutti gli artefatti rilevanti dal punto di vista della crittografia nei linguaggi supportati in tutti gli ambienti e le applicazioni, compresi quelli sviluppati internamente, quindi visualizza i risultati in una vista centralizzata del portfolio per ottenere insight fruibili e dare priorità alle correzioni ai fini della resilienza quantistica.
Supporta ambienti crittografici ibridi, verifica i modelli di correzione mentre valuta le prestazioni degli algoritmi in condizioni reali e protegge dagli attacchi "harvest now, decrypt later", il tutto tramite una perfetta integrazione dell'infrastruttura.
Offre una gestione delle chiavi di crittografia snella e migliora la sicurezza fornendo una gestione principale centralizzata delle chiavi per le soluzioni di storage IBM e non, comprese le soluzioni di storage cloud e applicazioni, assicurando un'integrazione fluida.
Guarda Guardium Cryptography Manager in azione.