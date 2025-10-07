Report Cost of a Data Breach 2025 Nel 97% delle violazioni di dati legate all'AI mancavano controlli d'accesso

Guardium Cryptography Manager

Proteggi i dati sensibili, mitiga i rischi e preparati per la resilienza quantistica con l'agilità crittografica

Giovane donna che guarda dei monitor con codifica per la crittografia

Ottieni l'agilità crittografica, proteggi i dati

Le organizzazioni faticano a gestire la crittografia e a proteggere i dati sensibili. I progressi del quantum computing stanno introducendo nuove minacce e normative per affrontare queste sfide.  IBM® Guardium Cryptography Manager aiuta la tua organizzazione a ottenere l'agilità crittografica e a prepararsi al PQC. 
Usufruisci di una visibilità completa

Scopri tutti gli oggetti crittografici e le risorse pertinenti. Rileva la crittografia sconosciuta o shadow.
Valuta i rischi e la conformità

Assegna una priorità ai punti deboli in base a metriche di rischio personalizzate. Garantisci l'allineamento agli standard di conformità in continua evoluzione.
Gestisci il ciclo di vita degli oggetti crittografici

Centralizza, semplifica e automatizza la gestione delle chiavi dei certificati e del ciclo di vita dei segreti.
Proteggi e promuovi l'agilità crittografica

Utilizza la crittografia e rafforza il livello dell'algoritmo di resilienza quantistica della tua organizzazione.

Funzioni

Illustrazione della gestione delle chiavi semplificata e della protezione dei dati
Usufruisci di piena visibilità sul tuo panorama crittografico

Sfrutta la scoperta nativa Nmap e integrala con Kubernetes, Qualys, Jira e ServiceNow. Ottieni una chiara visibilità con una dashboard dell'inventario degli oggetti crittografici della tua organizzazione. Scansiona il codice sorgente dell'applicazione per identificare gli oggetti crittografici vulnerabili.

Illustrazione isometrica che mostra la gamma di prodotti Guardium
Analizza i rischi della crittografia e degli asset IT. Garantisci la conformità.

Rileva gli asset IT deboli, scaduti o configurati in modo errato. Assegna una priorità alle vulnerabilità e automatizzane la correzione. Valuta il rischio PQC, supporta la migrazione agli algoritmi quantistici e mantieni l'allineamento agli standard. Automatizza l'applicazione delle policy crittografiche mappate sugli standard. Genera report pronti per gli audit.

Un'illustrazione concettuale che mostra la verifica della conformità automatizzata per i dati sensibili.
Gestisci il ciclo di vita end-to-end degli oggetti crittografici

Individua e cataloga automaticamente gli oggetti crittografici in tutti gli ambienti. Crea, implementa e gestisci la revoca dei certificati, definisci le policy e garantisci la conformità di base e la preparazione agli audit. Automatizza i rinnovi dei certificati. Gestisci il ciclo di vita di chiavi e certificati.

Un'illustrazione della crittografia dei dati e della privacy dei database
Proteggi gli asset IT con la crittografia

Gestisci la crittografia dei dati trasparente e senza agenti per i principali database e la crittografia basata su agenti per Oracle. Adaptive Proxy protegge le app e gli endpoint di rete dagli attacchi "harvest now, decrypt later". Forward Proxy protegge il traffico in uscita. Misura e analizza il traffico HTTP per ottimizzare le prestazioni degli algoritmi crittografici.

Esplora i prodotti correlati

Schermata del prodotto Guardium Quantum Safe per la scoperta delle API

Quantum Safe Explorer
 

Identifica tutti gli artefatti rilevanti dal punto di vista della crittografia nei linguaggi supportati in tutti gli ambienti e le applicazioni, compresi quelli sviluppati internamente, quindi visualizza i risultati in una vista centralizzata del portfolio per ottenere insight fruibili e dare priorità alle correzioni ai fini della resilienza quantistica.
Interfaccia utente di IBM Quantum Safe Remediator

Quantum Safe Remediator
 

Supporta ambienti crittografici ibridi, verifica i modelli di correzione mentre valuta le prestazioni degli algoritmi in condizioni reali e protegge dagli attacchi "harvest now, decrypt later", il tutto tramite una perfetta integrazione dell'infrastruttura.
Interfaccia utente di Guardium Key Lifecycle Manager

Guardium Key Lifecycle Manager
 

Offre una gestione delle chiavi di crittografia snella e migliora la sicurezza fornendo una gestione principale centralizzata delle chiavi per le soluzioni di storage IBM e non, comprese le soluzioni di storage cloud e applicazioni, assicurando un'integrazione fluida.
Fasi successive 

Guarda Guardium Cryptography Manager in azione.

Frost & Sullivan's Global Company of the Year Award Aiuta i CIO ad accelerare l'agilità crittografica Corso di formazione Quantum Safe Richiedi il report Cost of a Data Breach 2025